Kapalıçarşı'da 'taklit' baskını

T24 - İstanbul Kapalıçarşı’da ünlü firmaların ürünlerinin taklitleri sattıkları belirlenen 137 ayrı adrese polis eş zamanlı baskın yaptı.





Aralarında 3 elebaşı, 4 adliye çalışanı olmak üzere toplam 90 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Dükkanlarda arama yapan polis taklit ürünleri çuvallara doldururak emniyet müdürlüğüne götürdü.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere, Kapalıçarşı’da ünlü firmalara ait ürünlerin taklitlerinin satıldığı yolunda bir ihbar geldi. Bunun üzere harekete geçen ekipler, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’ndan arama izni aldı. Belirlenen adrese gittiklerinde taklit ürünleri bulamayan polisler, adliyede görevli bazı memurları ve dükkan sahiplerini teknik takibe aldı. Dükkan sahiplerine ihbarda bulundukları gerekcesiyle polisler, 4 adliye çalışanını gözaltına aldı. Polisler önce dükkan sahiplerinin evlerine baskın yaparak aralarında 3 elebaşı olmaz üzere toplam 90 kişi gözaltına aldı. Sabahın erken saatlerinde ise yaklaşık 500 polis Kapalıçarşı ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kapalıçarşı’nın açılmasından sonra içeri giren polis, bu kez de belirlenen 137 dükkanın açılması için beklemeye başladı.

Çalışanların dükkanları açılmasıyla birlikte polisler içeri girdi. Dükkanlarda arama yapan polis, ünlü firmaların ürünlerinin taklikleri olan çanta, saat ve eşarpları çuvallara koyup emniyet müdürlüğüne götürdü. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.



