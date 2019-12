-Kapalıçarşı'da kira sistemi değişti İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - Fatma Metin Günaydın - Serbest piyasada altın fiyatlarının yıl başından bu yana yüzde 40'ın üzerinde, son bir yılda da yüzde 50'nin üzerinde artması, Kapalıçarşı'da altınla ödenen kira sistemini değiştirdi. Kapalıçarşı'daki esnaf kira kontratlarını altın yerine Türk Lirası veya döviz cinsinden yaparken, eski yapılan kontratlar da iptal ediliyor. Kapalıçarşı Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fırat, Kapalıçarşı'daki dükkanların kirasının altınla olduğunu, altında son bir yılda meydana gelen artışın, bu kiraların ödenmesinde kuyumcuları zorladığını belirtti. Fırat, ''Altın çok yükseldiği için o kiraları kuyumcular, hiç kimse ödeyemez. Eski kontratlar iptal oluyor. Yeni kontratlar Türk Lirası veya dövize çevriliyor'' dedi. Altın fiyatlarının her gün oynadığını söyleyen Fırat, ''Ana caddelerde dükkan lüks ise yıllık 2-3 kilo altına kiraya veriliyordu. Yıllık 2-3 kilo altınla dükkan tutan adamların bütün kazançları boşa gitti. Altındaki yükseliş Kapalıçarşı'da altınla ödenen kira sistemini değiştirdi'' diye konuştu. -''Altın fiyatları daha da çıkacak''- Altın fiyatlarının daha da çıkacağını ifade eden Fırat, dünyada kıymetli madenlere çok büyük talep olduğunu, dolar ve avronun artık dünyada geçerliliğini yitirdiğini öne sürdü. Hasan Fırat, ''Özellikle yatırımcılar altını talep ediyor. Altına çok büyük talep var. Çin, Hindistan tonlarca altın alıyor. Altın en güvenilir liman'' dedi. Krizin devam ettiğini söyleyen Fırat, bunun Türkiye'ye de yansıyacağını, altının gram satış fiyatının 120 liraya kadar çıkacağını iddia etti. Fırat, ''Şu andaki sübvansiyonlara bakmayın. Avrupa'daki kriz had safhada. Her bir ülkenin ciddi sıkıntıları var. Yunanistan, İtalya, Romanya, İspanya, Portekiz ciddi sıkıntı içinde'' diye konuştu.