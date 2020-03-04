Kapalıçarşı'ya Koronavirüs darbesi; turist sayısı azaldı, esnaf erken kepenk kapatıyor

Dünyada 2 binden fazla ölüme yol açan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile ziyaretçi sayısının yarı yarıya azaldığı tarihi Kapalıçarşı’da neredeyse yaprak kımıldamıyor.



Kapalıçarşı Esnaf Derneği Başkanı Hasan Fırat, turist sayısının geçtiğimiz yıllarda da dönem dönem düştüğünü ancak ziyaretçi sayısı ve ticaret hacmi olarak en sert düşüşün bu dönemde görüldüğünü söyledi.

"Esnaf dükkânını erken kapatıyor"

Fırat, “Bu yıla iyi başlamıştık. Avrupalı, ABD’li turist gelmiyor artık ama onların yerini Uzakdoğulu ve Arap turistler almıştı. Şimdi bizi esas korkutan Koronavirüs salgını. Son 10 günde Kapalıçarşı’ya gelen ziyaretçi sayısı salgın nedeniyle çok azaldı, neredeyse yüzde 60 civarında düşüş var.



Eskiden 150-200 kişilik Uzakdoğulu turist grupları gelirdi. Şimdi bir otobüs bile gelmiyor. Korkumuz durumun daha da kötüye gitmesi. Dükkanlar kış döneminde 19:00’a kadar açık kalırdı, şimdi esnaf mağazasını 17:30’da kapatıp gidiyor” diye konuştu.

Altın ihracatı yarı yarıya düştü

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre; 560 yıla yakın tarihi bulunan Kapalıçarşı, 64 cadde ve sokağı ile 2 bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve 2 bin 486 dükkanı ile dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezlerinden biri. 45 bin metrekare kapalı alana sahip tarihi çarşı daha çok altın ticareti ile ön planda.



2010’lu yıllarda Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği altının yüzde 60'ı, yani yaklaşık 250 tonu Kapalıçarşı’da işlendikten sonra ihraç ediliyordu. Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkanı Fırat, yaşanan son olaylar nedeniyle bu oranın şimdilerde yüzde 30’lara gerilediğini söyledi.

Satılık dükkân sayısı arttı

Öte yandan yaşanan durgunluk, Kapalıçarşı’da dükkân satışlarını da artırdı. Başkan Hasan Fırat, son yıllarda bölgedeki sermayenin yer değiştirdiğine dikkat çekerek, "300’ün üzerinde esnaf buradan gitti. Eskiden günde 40 tane zırhlı araç gelirdi. Şimdi 20 araç geliyor. Bankalar bile para getirmiyor. Satılan dükkan sayısı yılda 20’yi buldu" diye konuştu.



Sahibinden.com’da hali hazırda 20’den fazla dükkan 22 milyon TL’ye varan değerlerde satışa sunulmuş vaziyette.