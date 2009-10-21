Kapalıçarşı' ya 'altın vuruş'

Kapalıçarşı kuyumcuları yükselen altın fiyatları nedeniyle birer birer kepenk indiriyor
Dünyanın en eski ve en büyük kapalı
alışveriş mekânı olarak bilinen 548 yıllık Kapalıçarşı'yı da kriz
vurdu. Altın fiyatlarındaki artış yüzünden altına endeksli kira ödeyen
kuyumcular birer birer kepenk indirirken, zengin turistin azalması
nedeniyle halı ve tekstil satan dükkân ciroları da yüzde 50'leri bulan
oranlarda düştü. Kapanan kuyumcu sayısının 60'ı bulduğunu belirten
Kapalıçarşı Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fırat,
2009'un çok kötü geçtiğini, 2010'dan ise umutlu olmadıklarını açıkladı.
4 bine yakın dükkânın bin 100'ünü
kuyumcu ve mücevheratçıların oluşturduğu Kapalıçarşı'nın parlak günleri
1983'lerde altın ithalatının serbest bırakılmasının ardından başladı.
Serbest döviz ve altın borsasının merkezi haline gelen Kapalıçarşı,
adeta bir finans merkezi kimliği kazandı. Ancak yıllar içinde İstanbul
Altın Borsası'nın kurulmasının ardından altındaki etkinliğini,
uygulanan döviz politikalarıyla da dövizdeki etkinliğini yitiren
Kapalıçarşı'ya altına endeksli belirlenen kiralar miras kaldı. Son
yıllarda rekorlar kıran altın fiyatları 60'a yakın kuyumcu dükkânının
kapanmasına neden olurken, küresel kriz ise turizmden geçinen diğer
esnafı zora soktu.
"Önceden 4 bin dolara halı alan
turist, şimdilerde 200 dolarlık kilimlerle evine dönüyor. 200-300
dolara çini tabak satın alanlar ise 20 dolarlık tişörtlere bakar oldu.
Kriz sonrası gelen turistler alıcı değil gezici" sözleri Kapalıçarşı'da
esnafın neredeyse ortak görüşü.
Kapalıçarşı'nın yönetimini üstlenen
Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkanı Dr. Hasan Fırat, çarşıda bulunan
dükkânların cirolarının yüzde 50'ye varan oranlarda daraldığını
söylüyor. Kirasını altınla ödeyen bazı işyerlerinin kapanmasının yanı
sıra faaliyet değişikliklerinin arttığını da vurgulayan Fırat, "Altın
fiyatlarındaki yükseliş de kirasını altınla ödeyenleri köşeye
sıkıştırdı. Çarşı içindeki sadece bir ana caddede yer alan 135
kuyumcunun 20'si işyerini kapattı, yerine tekstil, turistik eşya gibi
dükkânlar açılıyor" diyor.
2009 kötüydü, 2010 umutsuz
Krizin ayak seslerini hissettikleri
andan itibaren esnaf olarak çeşitli işbirlikleri ve tanıtımlarla önlem
almaya çalıştıklarını vurgulayan Fırat, şunları söylüyor: "Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği ile geçen yıl bir işbirliği yaptık, önceden
bir gemiden turist alırken, bunu dört gemiye çıkardık. Yine Kuşadası
gibi kıyılarda dört gün konaklama yapanlar, bunu bir güne indirdi, bir
gününü de buraya ayırdı. Bunun dışında Kültür Bakanlığı'ndan ödenek
çıkararak belgesel filmler çektik ve bunu 30'a yakın ülkede
yayınlattık. Bu tür çalışmalarla Kapalıçarşı'ya gelen turist sayısında
önemli artış kaydettik ama tüketimdeki daralmanın önüne geçemedik. 2009
kötüydü ama esnaf olarak 2010'dan da umutlu değiliz. Kiracılar
dükkânlarını boşaltmaya devam edebilir."
Turistin alım gücü azalmış
Kapalıçarşı esnafının çoğunluğunu
oluşturan kuyumcular ise talepte daralmanın yanında altın
fiyatlarındaki artıştan dolayı köşeye sıkıştıklarını ifade ediyor.
Kuyumcular, "Altınla kira ödemek Kapalıçarşı'da bir gelenektir.
Fiyatların artmasıyla kira ödemelerinde zorlanmaya başladık.
Dayanamayan esnaf kapatıp gidiyor. Müşteriler ise üç bilezik ya da
çeyrek altın yerine bir adet almaya başladı" diye konuşuyor.
Kapalıçarşı'daki Güneyli
Mücevher'in kurucusu Corç Vert ise son dönemde alıcı değil gezici
turistlerle muhatap olduklarını söylüyor ve "Tezgâhtaki 40 euro'luk bir
parçaya bile 'düşüneceğim' diyen turist varsa, alım güçleri yok
demektir" diyor.
Kapalıçarşı'da 25 yıldır halıcılık
işi yapan Mehmet Ekşi ise satışların düşmesiyle dükkânını turistik
eşyaya dönüştürmüş. Halının turistlere pahalı gelmeye başladığına
dikkat çeken Ekşi, "Geçen yıl zarar edince ürünleri depoya kaldırıp
altı ay önce turistik eşyaya döndüm. Esnaf olarak turistlerin
harcayabileceği paraya uygun seçenekler sunmak zorunda kalıyoruz. Buna
rağmen satışların iyi gittiği söylenemez" diyor.
Katar Prensi'nden ABD'li televizyon
sunucusu Oprah Winfrey'e kadar çok sayıda ünlüye çini eşya satan İznik
Orient'in sahibi Aziz Akpınar da aynı görüşleri savunuyor ve "Talepte
daralmayla kârlılık yarı yarıya düştü. Rekabeti fiyat kırarak sağlamaya
çalışıyoruz" diyor.