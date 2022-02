Kapalıçarşı esnafı: Dolarda 17-18 seviyelerini de bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini 100 baz puan daha indirdiği sırada döviz ekranlarını kapatan Kapalıçarşı esnafı, daha sonra yeniden işlem yapmaya başladı. Kapalıçarşı esnafı ve piyasa uzmanı Reşat Yılmaz, doların kritik seviyelerde seyrettiğini belirterek "Dolarda bugünün 15 lira seviyelerinde kapanış yapılması halinde, biz 17-18 seviyelerini de bekliyoruz" dedi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yılın son toplantısında, 100 baz puanlık indirim kararı aldı. Buna göre, politika faizi 1 puan daha inerek yüzde 14 oldu. Faiz kararının açıklaması öncesi, kurun da çok oynak olduğu dakikalarda Kapalıçarşı esnafı tabelalarını kısa süreliğine kapattı. Faiz kararının ardından esnaf yeniden işlem yapmaya başladı.

Kapalıçarşı esnafı ve piyasa uzmanı Reşat Yılmaz, açıklanan karar sonrasında şunları söyledi:

“Dolarda 17-18 seviyelerini de bekliyoruz”

"Merkez Bankası'ndan çıkan karar sürpriz olmadı. Beklenti 100 baz puan düşüreceği yönündeydi. Karar sonrasında dolar 15,70 seviyelerini test etti. Gerçekten 15 lira seviyeleri çok kritik seviyelerde. Dolarda bugünün 15 lira seviyelerinde kapanış yapılması halinde, biz 17-18 seviyelerini de bekliyoruz.

“Tansiyon çok yüksek, hızlı eriyen bir Türk Lirası var”

Tansiyon da çok yüksek. Gerçekten hızlı eriyen bir Türk lirası var. Şu anda piyasada da güven olmadığı için vatandaş bu seviyelerde dolara yöneliyor. Birikimi olan dolara yöneliyor. Gerçekten bu yeni ekonomi modelin de ne olduğunu henüz piyasa çözemedi. Bir an evvel bunu yetkililerin anlatması lazım ki piyasaya da bir güven gelsin. Dediğim gibi gerçekten sıkıntı çok büyük. Doların hızı yükselişi gerçekten her şeyi çok etkiliyor. Örneğin; şu an çeyrek altını bin 500 lira seviyelerinde. Geçen sene yılbaşına girerken çeyrek altını 600 lira seviyelerinde işlem görüyordu. Hareket de çok sert şekilde devam edecek gibi bir beklenti var.

“Yeni ekonomi modelini henüz piyasalar da çözemedi”

Açıkçası yeni ekonomi modelini henüz piyasalar da çözemedi. Ancak ekonomi modeli üretimle mi olacak? Eğer üretimle olacaksa gerçekten çok iyi. Ancak üretime geçmemiz de gerçekten çok zor, çünkü neredeyse tamamen dışa bağımlıyız. Dolar da ülkemizde her şeyin anası oldu. Dolardaki sert yükseliş gerçekten her şeyi çok etkiliyor.

"Şu anda piyasada bir güven sorunu var"

Şu anda piyasada bir güven sorunu var. Güven olmadığı için sıkıntı çok büyük. Örneğin; Merkez Bankası 12,5-13,5 seviyelerinde dövize müdahale etti sıcak parayla. Ancak dövizi durduramadı. Her müdahale de doların yukarı gideceğinin habercisidir.” (ANKA)