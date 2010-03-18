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Yaşam

Kapalıçarşı 'da tuvalet krizi

2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'un en önemli turistik mekanlarından ve günde yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da tuvalet krizi yaşanıyor

18 Mart 2010 02:00

T24 - 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'un en önemli turistik mekanlarından ve günde yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da tuvalet krizi yaşanıyor. Esnaf Derneği'nin tuvaleti işletmek için belediyeyle yaptığı 5 yıllık sözleşme bitince tuvalet kapatıldı.

Esnaf ise 7 yıl önce tuvalet sırası yüzünden çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayların tekrar etmesinden kaygılanıyor. Turistler ise tuvaletin kapalı olduğunu görünce şaşkına uğruyor. Kapalıçarşı Esnaf Derneği Başkanı Hasan Fırat, "Bu tuvaleti sponsor vasıtasıyla yenileyecektik, ama belediye aldı. Biz bu tuvaleti geri istiyoruz. Yenileyip açmaya hazırız" dedi.

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