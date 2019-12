Kapalıçarşı Avrupa'da 1'inci

T24- Yılda 15 milyon turistin ziyaret ettiği tarihî Kapalıçarşı, Avrupa'da 1., dünyada ise en çok gezilen 10. turistik mekân oldu.Listenin ilk sırasını 39 milyon 200 bin ziyaretçi ile New York'taki Times Meydanı, ikinci sırayı da 38 milyon ile yine New York'taki Central Park aldı. "Dünyanın en çok gezilen 50 turist mekânı" listesinde Eyfel Kulesi 6 milyon 700 bin ziyaretçi ile 35. olabildi.









Zaman'ın haberine göre, ABD'nin saygın seyahat dergilerinden Travel and Leisure (Gezi ve Eğlence) dergisinde yayımlanan liste birçok değişkene göre tespit edildi. Tarihî ve kültürel alanlar, tabii parklar ve resmen kabul edilen yerlerin "turistik mekân" ilan edildiği araştırmada, tarihî mekânların hem kendilerinin hem de resmî makamların temin ettiği rakamlar dikkate alındı.





Listede ilk 9 mekânın hepsi ABD'de bulunurken Amerikalı olmayan ilk yer Kapalıçarşı. 15. yüzyılda yapılan tarihî çarşı, yılda 4 milyon ziyaretçi çeken piramitleri, Taç Mahal'i, British Museum'u ve Versay Sarayı'nı geride bırakarak sürpriz yaptı.





Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, peribacaları, Efes Antik Kenti, Aspendos gibi mekânların ilk 50'de kendilerine yer bulamaması ise dikkat çekiyor.





Turistlerin en çok rağbet ettiği ilk 50 mekânın 30'u ABD'de, 6'sı Fransa'da, 3'ü Hong Kong'da, 2'şer tanesi İngiltere, Japonya, Çin ve Güney Kore'de, 1'er tanesi ise Türkiye, Avustralya ve Meksika'da bulunuyor.