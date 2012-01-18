-Kapalı pazar yerinin çatısı çöktü ZONGULDAK (A.A) - 18.01.2011 - Zonguldak'ta, biriken kar sebebiyle kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümü çöktü. Soğuksu semtindeki kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümü kentte pazartesi gününden itibaren etkili olan yağış nedeniyle üzerinde biriken kardan dolayı çöktü. Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, olay yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayyıldız, şu ana kadar 3 yaralının enkaz altından kurtarıldığını belirtti. Çatıda bir çökme yaşandığını hatırlatan Ayyıldız, ''Çok fazla vatandaşımızın enkaz altında olduğunu zannetmiyorum. Kış sebebiyle pazara çok fazla kişi gelmemiş. Çökmenin kara bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Herhangi önemli bir şey olmadığını tahmin ediyoruz. Ancak şu ana kadar 3 yaralımız enkaz altından çıkarıldı. Ne kadar vatandaşımızın olduğu şu an için belli değil. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor'' diye konuştu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, enkazda çalışmalarını sürdürüyor.