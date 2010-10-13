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Yaşam

Kapalı oturum "twitter"da açıldı

Milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan kapalı oturuma dair görüşlerini "twitter"dan açıkça paylaştı.

13 Ekim 2010 03:00

T24- TBMM Genel Kurulu'nda sınır ötesi operasyon hakkında hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılması konusuna ilişkin görüşmeler kapalı oturum ile yürütüldü. Fakat kimi milletvekilleri kapalı oturum ve oylama sürecinde görüşlerini "twitter"dan açıkça paylaştı.



Yaklaşık 3 saat süren oturuma 451 milletvekili katıldı, oylamada ise 428 milletvekili kabul 18'i ret yönünde oy kullandı. Sınır ötesi operasyonun uzatılması yönünde çıkan kararın ardından milletvekillerinin yazdıkları "twit"ler dikkat çekti.


AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç art arda girdiği "twit"ler ile "Terör örgütünün eylemleri masum ve meşru gösterilerek hak, hukuk ve demokrasi talep edilemez. Kan döken, can alan, imam-ögretmen katleden, çocuklara suç işleten, uyuşturucu ticaretini meslek edinen bir örgüt hak arama aracı değildir. Cinayet şebekesidir, eli kanlı katillerdir, kardeşliğin panzehiridir, şer güçlerin maşasıdır ama hak arama aracı asla değildir!.. BDP’nin kurtulamadığı türbülans da bu. Varlığı demokratik tercihlere değil silahlı tehditlere bağlı olanlar, halkın tercümanı olamazlar!” BDP'yi eleştirdi.


Kılıç BDP'yi eleştirirken yine AK Parti milletvekili olan Mehmet Emin Ekmen ise oturuma katılımından dolayı izleyemediği Batman Karması - Fenerbahçe maçına atfen "twitter"a, "Gelen haberlere göre Fenerbahçe’nin Batman programı muhteşem geçiyor. Ah orada olmak vardı!" diye yazdı.


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