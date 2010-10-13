Kapalı kapılar ardındaki toplantıya tek itiraz BDP'den geldi

T24

İtiraz BDP’den geldi

Toplantı sonrası Muhalefet kanadının açıklamalardan tatmin olmadığı görüldü. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre;TBMM, son dönemlerde artan diplomatik trafik ve Kürt sorununda gelinen aşamayı konuşmak amacıyla toplandı. Ancak çocukları ölen, savunma giderleri için harcanan parayı vergilerinden karşılayan, ülkesi için her gelişmede büyük endişe yaşayan halktan bilgi gizlemek için, kapılar kilitlendi. TBMM, Türkiye’nin en hassas gündemlerinden biri olan Kürt sorunu konusunda atılan adımları, kapalı kapılar ardında görüştü. Muhalefetin tatmin olmadığı gizli oturuma tek itiraz ise BDP’den geldi. Oturum sonunda sınır ötesi yetkisini 1 yıl uzatan tezkere kabul edildi.TBMM dün tarihinde 260. Ak Parti iktidarı döneminde ise 11. gizli oturumunu yaptı. İçeride sadece milletvekilleri yeminli stenograflar ve sağır-dilsiz kavaslar vardı. Bu oturumun tutanaklarını vatandaşlar tam 10 yıl sonra öğrenebilecek. Kilitli kapılar ardında konuşulan konu ise Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi olan Kürt sorunu ve terördü.Aylardır Kürt sorunu konusunda yürütülen temaslar kapsamında, başta ABD olmak üzere İran, Suriye, Irak ve Kuzey Irak Yönetimi ile defalarca görüşüldü. Devletin çeşitli kademeleri tarafından Öcalan’la bağlantı kuruldu. PKK’nın eylemsizlik kararını devam ettirmesi için çalışmalar yürütüldü. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, önce ABD’ye giderek CIA ve üst düzey istihbaratçılarla görüştü, sonra Suriye ve Kuzey Irak’a gitti. Kuzey Irak’ta, ABD-Irak-Türkiye üçlü mekanizması yetkilileri, Neçirvan Barzani, İstihbarat Örgütü Parastın’ın Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Fidan temasları alt düzeyde sürdürürken, demokratik açılımı hükümet adına yürüten İçişleri Bakanı Atalay, 26 Eylül’de Kuzey Irak’ta Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile görüştü. Başbakan Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad başta olmak üzere, bölge liderleriyle bir araya geldi. Aylardır, akan kanın nasıl durdurulacağı konusunda atılacak adımları öğrenmek için bekleyen halk ise TBMM’nin kapısına kilit vurulması nedeniyle konuşulanların hiçbirini öğrenemedi.Gizli oturuma tek itiraz ise BDP’den geldi. BDP’li Sırrı Sakık, oturumdan önce “Başbakan ABD’de, Suriye’de, Almanya’da konuşuyor ama bu konuyu Türk ve Kürt halkıyla konuşmuyor. Gizli saklı bir şey yok. Bunu halkımız bilmelidir” sözleriyle gizli oturumu eleştirdi.