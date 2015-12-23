KAPALI KALSIN Ermenistan "Ateşkes sona erdi, bugün bir savaşın içindeyiz"

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nden Azerbaycan ile ateşkes sürecinin sona erdiğine ilişkin bir açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan son günlerde artan sınır çatışmalarının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün bir savaşın içindeyiz. Savaş kelimesini kullanmak zorundayız çünkü ortada ateşkes kalmadı... Azerbaycan tank, havan topu, uçaksavar gibi var olan tüm silahları kullanıyor” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev ise “Ateşkes, Ermeni güçlerinin Azerbaycan’daki yasadışı varlığı nedeniyle bozulmuştur. Ermenistan ele geçirdiği topraklardan çekilmek zorundadır. Ancak bu sayede bölgede sürdürülebilir barıştan söz edilebilir” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan 19 Aralık'ta Bern'de Yukarı Karabağ sorunun çözümü için bir araya gelmesine rağmen görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Ermenistan

son günlerde artan sınır çatışmalarının ardından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın ağır silahlar kullandığını belirterek, "savaş" kelimesini kullanmak zorunda olduğunu söyledi.