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Spor

KAPALI GİŞE

09 Kasım 2008 02:00


 

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki sezonun ilk derbisinde sporseverlerin gözü kulağı Kadıköy'de olacak.

Dev maçta 50 bin 530 kişilik oturma kapasitesi olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın tribünleri tamamen dolacak.

Fenerbahçe Kulübü, 50 bin 530 oturma kapasiteli Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maçları için bu sezon toplam 30 bin 425 adet kombine kart satışıyla rekor kırmıştı. Geriye kalan ve fiyatları 66 ile 305 YTL arasında değişen biletler ise satışa çıkarıldıktan çok kısa süre sonra tüketildi. Dev maçta konuk Galatasaray'ı ise stat kapasitesinin yüzde 5'lik bölümü olan 2 bin 525 kişi destekleyecek.

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