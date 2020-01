Kapaklı'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesinde siyasi parti ve sivil toplum örgülerinin önderliğinde toplanan yüzlerce kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de teröristlere yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla miting düzenledi.

Kapaklı meydanındaki mitinge AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Fevzi Bayram, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, CHP İlçe Başkanı Kenan Seçkin, MHP İlçe Başkanı İsmail Türker, İYİ Parti Kapaklı İlçe Başkanı Yusuf Çetin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yüzlerce kişi katıldı.

AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin birlikte ve beraberlik mesajları vererek, \"Bu ülkede hepimizindir. Lazı, Kürdü, Türkü, Çerkezi ile 36 etnik kimliğiyle beraberiz ve biriz. Bu bayrak altında kardeşçe beraber yaşıyoruz. 782 bin metrekare içinde he birlikte yaşıyoruz. Ortak paydamız ise Müslümanlıktır. Afrin de savaşan askerlerimiz hepimizin askerleridir. Bazı cahiller, \'Ne işiniz var diyor.\' Biz oraya bataklığı kurutmaya gidiyoruz. Sinekleri ne kadar avlarsanız avlayın bataklığı kurutmadığınız müddetçe o sineklerden bu vatanı arındıramazsınız. Amacımız 782 bin metrekareyi tehdit eden terör odaklarını hep beraber alt etmektir. Bizler Afrin’de, Kobani’de olacağız. Gerekirse Müslüman halka zulmeden her yerde olmak zorundayız. Bataklığı kuruttuğumuz zaman bir olacağız, kardeş olacağız. Afrin için gönüllü askerlik noktası oluşturduk. Amacımız askerimize destek vermektir. Onların duygu ve düşüncelerine bir nebze olsun hitap etmektir\" dedi.

Türk ordusunun Afrin de tarih yazdığını kaydeden MHP Kapaklı İlçe Başkanı İsmail Türker de \"Türkün sancağı için minarelerimizdeki ezan sesi için cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü için Suriye Afrin bölgesine bir barış harekatını sürdürüyoruz. Ordumuzun şanlı askerleri ve bizim evlatlarımız tarih yazıyorlar. \'Bir gece ansızın gelebiliriz\' parolası ile yola çıkan şerefli Türk ordusu bundan tam bir hafta önce terör mevzilerini yıldırım meşalesi ile yara yara Afrin’e girmiştir. Ülkemizin milli duruşu da Avrupa ülkelerini tamamıyla rahatsız etmiştir. Askerimiz ordadır ve sağ sağlim de geleceklerdir\" diye konuştu.

CHP Kapaklı İlçe Başkanı Kenan Seçkin da \"Allah ordumuzu girdiği bütün savaşlarda galip muzaffer eylesin. Birlik ve beraberliğimiz her zaman daim olsu\" dedi. İYİ Parti Kapaklı İlçe Başkanı Yusuf Çetin de \"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır\" ifadelerini kullandı.

Programda yüzlerce kişi Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev almak için kurulan standa gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Vatandaşlar, \"Bugün gönüllü askerlik için başvuru yaptık. Afrin\'deki askerlerimizin yanındayız. Gerektiği zaman biz de Afrin’e gidip savaşırız\" dedi.



FOTOĞRAFLI