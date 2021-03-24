Kapaklarda arıza bildirildi; Hong Kong, Pfizer aşısının kullanımını durdurdu

T24 Dış Haberler

Hong Kong, Çinli distribütör şirket Fosun Pharma’nın Pfizer aşılarının kapaklarındaki bir arızayı bildirmesi üzerine, Pfizer aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Euronews’ta yer alan habere göre, Hong Kong şehir yönetimi, Pfizer aşısının kapaklarında arıza olduğuna dair bilgiyi aldıktan hemen sonra kullanımın durdurulduğunu açıkladı. Yetkililer, distribütör şirket Fosun Pharma ve üretici BioNTech’in arızayı incelediğini söyledi.

Öte yandan Fosun Pharma ve BioNTech, aşıların kapaklarında güvensizlik yaratacak herhangi bir durum tespit etmedi. Aşının uygulaması önlem olarak askıya alındı.

Hong Kong’da Pfizer aşısının uygulandığı tüm aşı merkezleri kapatıldı. Şehirde, Pfizer dışında Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği aşı uygulanıyor.