Kapak kızı parlamentoda

T24-

Putin'i korkutan Çernobilli



Muhalifin hayali





Hürriyet'in haberine göre, Kojevnikova’nın geçen Haziran ayında MAXIM erkek dergisi tarafından yılın en seksi kadını ilan edilmesinden hemen sonra iktidar partisi Birlik Rusya kapısını çaldığı öğrenildi. Partiden üst düzey yöneticilerden birinin hoşuna giden Kojevnikova gençlik kolu “Genç Tugaylar” örgütü siyasi yönetimine alınıverdi. Kojevnikova aynı yıldırım hızıyla 4 Aralık parlamento seçimlerinde iktidar partisinin milletvekili listesine giriverdi.Öte yandan Rusya’da hafta sonu yapan parlamento seçimlerine hile karıştığına dair deliller ve tepkiler artarken, genç ve cesur bir isim muhaliflerin yeni umudu olarak ön plana çıkmaya başladı.Önceki gece Moskova’da yaklaşık 2 bin kişi ile seçimlerde yolsuzluk karşımasını proteste ederken 550 kişiyle birlikte 15 gün hapis cezasına çarptırılan 35 yaşındaki blog yazarı Aleksey Navalni, yeniden devlet başkanlığı koltuğuna göz diken Başbakan Vladimir Putin’e karşı muhalefetin simge ismi oyma yolunda ilerliyor. Washington Post’un haberine göre yazılarında Rusya’da yolsuzluğa karşı savaş açan, Putin’in Birleşik Rusya Partisi’ni “Üçkağıtçı ve hırsızların partisi” olarak niteleyen milliyetçi bir aktivist olan Navalni, Putin muhalefetinin aradığı “Karizmatik Lider” olabilir.Rus siyasetinin küçük partilerinden Halkın Özgürlüğü Partisi’nin devlet başkanlığı seçimlerinde kendilerinin adayı olma teklifini “Nasıl olsa sonuç şimdiden ayarlandı” diyerek reddeden Navalni’nin siyasi çizgisi biraz karmaşık. Çernobil yakınlarında doğan Navalni, kendisini “milliyetçi demokrat” olarak tanımlıyor.Yolsuzluk ve otoriter rejime karşı dururken Rus etnik kimliğine sıkı sıkı bağlı, Amerika ve Batı karşıtı bir tavır sergiliyor. Rusya hayali de biraz tuhaf. Navalni, Esquire dergisinin Rusça versiyonuna verdiği mülakatta geleceğin Rusyası’nı nasıl hayal ettiği sorusuna “Çocuklarımın yaşayabileceği, büyük, akıldışı ve doğaüstü bir Kanada” olarak yanıtlamıştı. Navalni Rusya’nın yolsuz rejimini yıkacak bir devrimin kaçınılmaz olduğuna inanıyor ve “Çünkü insanların çoğu bu sistemin yanlış olduğunu anlıyor” diyor.