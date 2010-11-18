-KAPADOKYA'DA BALONLA TUR KEYFİ NEVŞEHİR (A.A) - 18.11.2010 - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da balon turları, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. Genellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiği balon turlarına yerli turistlerin ilgisi de giderek artıyor. Kapadokya'da yaklaşık altı yıldır balon turları düzenleyen Anatolia Baloons Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiği balon turlarına dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerden de büyük talep geldiğini söyledi. Kapadokya'nın, sıcak hava balonculuğunda dünyanın en konforlu ve en güvenli uçuş merkezi olduğunu ifade eden Uluer, son yıllarda dünya sivil havacılık otoritelerince bölgenin balonlar için en kaliteli, güvenli uçuş ve cazibe merkezi olarak değerlendirildiğini kaydetti. Uluer, bölgenin son yıllarda peri bacalarından çok, balon turları ile anılır hale geldiğini savunarak, hava şartlarının iyi olması halinde hergün balon uçuşu yaptıklarını dile getirdi. Kapadokya bölgesinin güzelliklerini havadan izlemek isteyenler için 45 dakika ile 1,5 saat arasında değişen turların 150 ila 250 avro arasında değiştiğini söyleyen Uluer, bayram tatili boyunca çok sayıda yerli turisti de uçurduklarını ifade etti.