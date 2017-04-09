Kapadokya'da balon kazası: 1 turist hayatını kaybetti

Türkiye'nin en gözde turistik yerleri arasında yer alan Kapadokya'da Pazar sabahı bir sıcak hava balonu ters rüzgarın etkisiyle sürüklenerek elektrik tellerine çarptı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Ürgüp-Ortahisar arasındaki bölgede meydana gelen olayın ardından balonun sert iniş yaptığını ve kazada bir Fransız turistin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kazada 20 kişi de yaralandı. DHA'ya konuşan Jandarma yetkilileri, yaralı turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

Nevşehir'de Şubat ayında da sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu Danimarkalı bir turist hayatını kaybetmişti.

Mart ayında da ise sıcak hava balonlarının rüzgar nedeniyle sert iniş yapması sonucu 49 turist yaralanmıştı.