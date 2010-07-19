-KAPADOKYA HAYRANLIĞI OTEL KURDURDU ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Fotoğraf makinesi markası Canon'un Türkiye Temsilcisi Erkayalar Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çankaya, Kapadokya'ya hayran kalınca 18 milyon TL yatırım yaparak bölgeye otel kurdu. Erkayalar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çankaya, Kapadokya'ya butik otel açma fikrinin tamamen rastlantı sonucu verilmiş bir karar olduğunu söyledi. Kapadokya'ya duyduğu hayranlığı dile getiren Çankaya, ''Kapadokya, 2003 yılından beri geldiğim ve tatilimi geçirmekten çok mutlu olduğum bir bölgedir. Özellikle de Uçhisar, her zaman manzarası ve konumu ile hayranlık duyduğum bir yöre olmuştur'' dedi. Bu hayranlık neticesinde Tekeli Mahallesi'nde hizmet veren otelin bulunduğu bölgedeki harabe evleri satın almaya karar verdiğini anlatan Çankaya, ''Aslında hayalim küçük bir butik otel açmaktı. Ama daha sonra bugüne dek konakladığım butik otellerdeki duyduğum eksiklikler ve ihtiyaçlardan yola çıkıp, içinde 2 bin metrekare SPA alanı bulunan farklı restoranları ve barları olan 2 yüzme havuzlu bir tesis kurdum'' diye konuştu. Çankaya, küçük evlerden oluşan bir mahalleye yayılması ve köyün bir parçası olmasının otelin en önemli özelliği olduğunu belirtti. Otelin 40 oda ile faaliyete başladığını kaydeden Çankaya, 2008'de SPA, restoran, şarap mahzeni ve toplamda 79 odası ile tesisin büyümesini tamamladığını söyledi. Otellerini diğer otellerden ayıran en önemli özelliğin, Kapadokya'nın ilk SPA oteli, dünyanın ilk kayadan oyma SPA merkezi olduğunu ifade eden Çankaya, SPA merkezinin özellikle Orta Anadolu illerinden gelen kadın misafirlerin vakit geçirebileceği bir yer olduğuna dikkati çekti. -YENİ HEDEF GOLF SAHASI- Şirketin bölgedeki diğer turizm projeleri hakkında da bilgi veren Çankaya, şunları söyledi: ''Bundan sonraki hedefimiz bölgeye golf sahası kazandırmak. Dünyanın her köşesinden golf oynamak için ülkemize gelen misafirler var. En büyük eksiklik Kapadokya tatillerinde bundan faydalanamamak. Golf turizminin başlaması ile bölgeye gelen misafirlerimizin daha uzun konaklaması sağlanacaktır. Çünkü sadece kültür turları için gelseler de misafirler farklı etkinliklerle oyalanmak ister. İşte bunu düşünerek SPA hizmetimiz dışında golf ile de bir ilki başlatmış olacağız.''