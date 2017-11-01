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Kapadokya Havalimanı yeniden hizmete açıldı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- KAPADOKYA Havalimanı, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden hizmete açıldı

01 Kasım 2017 15:06

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- KAPADOKYA Havalimanı, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden hizmete açıldı.
1 Mayıs 2017 tarihinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatılan Kapadokya Havalimanı, 6 ay süren çalışmalar sonrasında hizmete açıldı. Yapılan apron genişletme, asfalt kaplamaların yenilenmesi, çevre yolu düzenlemeleri, otopark alanının düzenli hale getirilmesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kapadokya Havalimanı\'na bu sabah ilk uçak indi. THY\'nin İstanbul-Nevşehir uçağı 150 yolcusuyla birlikte Kapadokya Havalimanı\'na indi. Sabah saat 08.25\'de inen uçaktaki yolcular, havalimanı çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı.

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