KAP: Tofaş Temmuz-Ağustos'ta üretime 18 işgünü ara verecek

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Otomotiv sanayi şirketi Tofaş, Bursa\'daki fabrikasında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleriyle, Temmuz ve Ağustos aylarında üretime toplam 18 işgünü ara verileceğini açıkladı.

Tofaş\'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yaptığı açıklamada şöyle denildi:

\"Şirketimiz Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri ile Temmuz ayında aralıklı olarak toplamda [en fazla] 8 işgünü ve Ağustos ayının ikinci ve üçüncü haftasında 10 işgünü olmak üzere toplam [en fazla] 18 işgünü üretime ara verilecektir. Bu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 27 Ağustos tarihinde başlanacaktır.\"