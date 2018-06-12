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Ekonomi

KAP – Şok Marketler 18 aylık pay devir kısıtını duyurdu

İstanbul, 12 Haziran (DHA) – Şok Marketler Cuma günü gerçekleştirilen hisse alımında belirtilen 18 aylık pay devir kısıtının geçerli olduğunu duyurdu: Şok Marketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: “8 Hazir

12 Haziran 2018 14:27

İstanbul, 12 Haziran (DHA) – Şok Marketler Cuma günü gerçekleştirilen hisse alımında belirtilen 18 aylık pay devir kısıtının geçerli olduğunu duyurdu:
Şok Marketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
“8 Haziran 2018 Cuma günü yapılan Şok Marketler Hisse alımında edinilen hisseler için halka arzda belirtilen 18 aylık Lock Up (Pay Devir Kısıtı) periyodu geçerlidir. Bu sürenin sonunda piyasada oluşan hisse fiyatının alım bedelinden düşük olması durumunda fark satıcı tarafından şirketimize ödenecektir.”
Halka arzı geçen ay gerçekleşen Şok Marketler, 33.4 milyon hissesini Yıldız Holding\'den hisse başı 10.5 liradan Cuma günü satın aldı.

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