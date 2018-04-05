KAP: Pegasus yeni yönetim kurulu üyelerini duyurdu

İstanbul, 5 Nisan (DHA) – Pegasus yeni yönetim kurulu üyelerini ve üyerlerin görev dağılımını duyurdu
Pegasus tafaından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Şirketimizin 4 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı – Ali İ. Sabancı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili – H. Çağatay Özdoğru
Denetim Komitesi
Başkan – M. Cem Kozlu
Üye – Saad H. Hammad
Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır)
Başkan – Stephen M. Grıffıths
Üyeler – M. Cem Kozlu, Michael G. Powell, H. Nur Karabacak (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan – Saad H. Hammad
Üyeler – Sertaç Haybat, İnan Tanrıöver
Emniyet Komitesi
Başkan – Sertaç Haybat
Üyeler – M. Cem Kozlu, Mehmet T. Nane”