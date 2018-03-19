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Ekonomi

KAP: Denizli Cam'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı

İstanbul, 19 Mart (DHA) – Denizli Cam Sanayi, yeni yönetim kurulu görev dağılımını duyurdu

19 Mart 2018 20:28

İstanbul, 19 Mart (DHA) – Denizli Cam Sanayi, yeni yönetim kurulu görev dağılımını duyurdu.
Denizli Cam Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“19.03.2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında; Sn. Cemil Tokel\'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Nazlı Zeynep Onursal\'ın Başkan Vekilliğine seçilmesine, karar verilmiştir.”

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