KAP: Aksa Enerji, hisselerini Goldman Sachs'tan geri aldı

İstanbul, 20 Mart (DHA) - Aksa Enerji, hisselerinin yüzde 16.62’sine sahip olan Goldman Sachs’tan hisselerini geri aldığını duyurdu.

Aksa Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:

“25 Temmuz 2011, 26 Temmuz 2011, 5 Ağustos 2011, 27 Ekim 2011, 6 Nisan 2012, 19 Aralık 2012, 21 Aralık 2012, 25 Şubat 2013 ve 3 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamaları ile ana hissedarımız Kazancı Holding A.Ş.\'nin (Kazancı Holding) mülkiyetinde bulunan Şirketimiz paylarının teminat olarak gösterilerek kullanmış olduğu sendikasyon kredisi ve bu çerçevede Goldman Sachs International (GSI) ile yapılmış işlemler kamuya duyurulmuştu.

GSI Aksa Enerji\'deki yüzde 16.62 oranındaki ortaklığı ve Kazancı Holding\'in GSI\'ya Eski Kredi tahtında paylaşılmak üzere vermiş olduğu değer artışı hakkı ile nakdi teminatlandırılmış geri alım yükümlülüklerinin 19 Nisan 2018 tarihine kadar kullanılmaması durumunda, 20 Nisan 2018 tarihinde GSI\'nın Aksa Enerji\'deki yüzde 16.62 oranındaki paylarının sahipliği yeniden Kazancı Holding\'e geçecektir. yüzde 16.62 sermayeyi temsil eden bu hisseler, Kazancı Holding\'in almış olduğu ve duyurusu 3 Ağustos 2016 tarihinde yapılmış olan Yeni Kredi\'ye ilave teminat olması için Teminat Temsilcisi Türkiye İş Bankası A.Ş\'ye Kazancı Holding tarafından rehin edilecektir. Bu sebeple hisselerin piyasada satışa sunulması söz konusu değildir.

Geri alım yükümlülüklerinin anlaşma tarihindeki fiyatının 2,9437229 dolar olması ve Türk Lirasının günümüze kadar oldukça değer kaybetmiş olması nedeniyle, bu hisseler 20 Nisan 2018 tarihinde Kazancı Holding A.Ş. tarafından hisse başı 2,9437229 dolara satın alınacaktır. Toplam 300 milyon dolar tutarındaki bu satınalmanın bedeli, geri alım yükümlülüğü teminatı olarak halihazırda GSI\'nın kendi hesaplarında tutulmaktadır. Bu nedenle geri alım süreci sonunda nakit teminat olarak GSI\'nın elinde tuttuğu 300 milyon dolar teminat GSI sahipliğine, hisseler ise Kazancı Holding A.Ş. sahipliğine geçecek olup, ana hissedarımız Kazancı Holding A.Ş.\'den yeni nakit çıkışı gerçekleşmeyecektir. Kazancı Holding A.Ş.\'nin geri alacağı Şirketimizin yüzde 16.62 oranındaki hissesi, yukarıda belirtildiği şekilde Kazancı Holding A.Ş.\'nin Yeni Kredisi için rehin edilecektir.

Tüm bu yukarıda bahsedilen hisse satın alma işlemi, ana ortağımız Kazancı Holding A.Ş.ile ilgili olup, işlemin gerçekleşmesi için firmamızı ilgilendiren herhangi bir nakit girişi veya çıkışı olmayacaktır.”