KAP - Yapı Kredi 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Yapı Kredi, toplam 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Yapı Kredi\'den Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yapılan açıklamada, toplam 1.1 milyar dolarlık, 367 gün vadeli sendikasyonun 275 milyon dolar ve 690.7 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre, 13 ülkeden 27 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti, dolar bölümü için \"Libor+yüzde 2.75\" ve euro için \"Euribor+yüzde 2.65\" olarak gerçekleşti.