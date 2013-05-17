KaosGL: Bugün 17 Mayıs! Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün!

Eşcinsel hakları savunucusu Kaos GL örgütünün organize ettiği, her sene Ankara'da 17 Mayıs haftasında düzenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'nın bu sene 8.'si gerçekleştirilecek.

Forum ve Konferanslara Türkiye ve Uluslararası Alandan Destek!

17-18 Mayıs Cuma-Cumartesi günleri düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Hollanda ve Fransa’dan film yönetmeni, sendikacı, siyasetçi ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek.



BDP, CHP, KESK, Yeşiller Partisi (Fransa), Barış için Kadın Girişimi, Türkiye Barış Meclisi, CETAD, Sendika.org, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Connecticut Üniversitesi’nden akademisyenler, siyasetçi, insan hakları savunucuları ve sendikacılar buluşmaya katılıyor.





LGBT Aktivistler ve İnsan Hakları Savunucuları Bir arada

Siyah Pembe Üçgen İzmir, MorEl Eskişehir, LİSTAG, Lambdaistanbul, LEGEBİT, Çukurova Eşcinsel İnisiyatifi, Pembe Hayat, ODTÜ LGBT, LuBUnya, Cins Arı, MadiMar, İÜ Radar’dan LGBT örgütleri, Uluslararası Af Örgütü, Eğitim-Sen, Eğitim Hakları Derneği temsilcileri, Batman, Mersin, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Diyarbakır, Adana’dan avukatlar, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler buluşma için bu hafta sonu Ankara’ya geliyor.



'Homofobi kimin meselesi'



KaosGL'den "Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma" için yapılan açıklamada, "Homofobi ve Transfobiye Karşı Buluşma ile Türkiye'de LGBT’lere yönelik ayrımcılığın tartışılmasına ve görünürlüğünün sağlanmasına zemin yaratmayı amaçlıyor. LGBT’lerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürleşeceği bir dünyaya dair düşüncelerin paylaşılmasını ve tartışılmasını istiyor" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada "homofobi kimin meselesi sorusu dillendirilerek, "17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün vesilesiyle “Homofobi Karşıtı Buluşma” programını geliştiren Kaos GL, “homofobi kimin meselesi?” sorusunu soruyor. Farklı ayrımcılıklar arasında bağlantılar kurmaya çalışıyor. Söz konusu ayrımcılıklara karşı mücadele pratikleri ve özgürlük mücadeleleri arasında yatay ağlar örmeyi hedefliyor. Kaos GL, homofobi ve transfobi meselesi ile seksizm, milliyetçilik, ırkçılık, militarizm arasındaki bağlantılara dikkat çekince, “Homofobi kimin meselesi?” sorusu akademide ve sivil toplumun farklı kesimlerinde sahiplenildi. Böylece Homofobi Karşıtı Buluşma'yı kendi mücadele alanlarına uyarlayarak, şehirlerinde ve kampüslerinde örgütlemek isteyen öğrenci toplulukları ve sivil toplum örgütleri ortaya çıktı. Bu sayede LGBT’lerin henüz görünür olamadıkları şehir ve kampüslerde de homofobi meselesi tartışılabiliyor" denildi.



Yeşiller ve Sol Gelecek'ten destek



Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden yapılan çağrıda 17 Mayıs'ın Uluslararası Homofobi ve Transfobi ile mücadele günü olarak anıldığını belirtilerek, "Dünyanın pek çok yerinde insanlar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaya devam ediyor. Hâlâ “hasta” ve “günahkâr” olarak görülen LGBT’ler ötekileştirme ve nefret söylemiyle baskı altında yaşamaya mahkûm ediliyor; heteroseksüel olmadıkları için öldürülüyor. Türkiye’de nefret cinayetlerinin son 5 yıl içinde giderek artması endişe vericidir" denildi.