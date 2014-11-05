Kaos Queer Dergisi çıktı

Kaos GL Derneği’nin güz ve baharda olmak üzereyılda iki kez yayınlanacak transdisipliner hakemli/akademik Kaos Queer Çalışmaları (KaosQ+) Dergisi artık kitapçılarda.

Kaos GL'de yer alan habere göre, transdisipliner bir perspektifle yola çıkan ve hakemli bir yayın olarak düşün/eylem dünyasına adım atan KaosQ+ ‘bilgi’nin cinsiyetlendirilmişliğinin her daim farkında olmak ve bunu problemleştirmek koşuluyla, pek çok akademik çalışma alanından katkılarla okuyucuyla buluştu.

Neden KaosQ+?

Dergiyi hazırlayanlar neden KaosQ+ ismini kullandıklarını şöyle açıkladı:

“Derginin ilk sayısını, queer teorinin temel argümanlarının ve kavramlarının değerlendirmesi ve tartışmasına ayırdık. İlk sayıdaki yazılar ile birlikte, derginin kuramsal ve politik açıdan dayanaklarını ve tanımsal çerçevesini çizebilmek, “neden KaosQ+?” sorusuna uzun soluklu cevaplar sunabilmek bizler için önemli oldu. Bu teorinin sosyo-politik düşün ve eylem dünyasına eleştirel katkıları ve müdahale etme biçimlerine ilişkin betimsel ve somut tartışmalar ise hem bu sayının hem de daha sonraki sayıların ortak temalarından olacak. Dergide hakem sürecinden geçen yazılarla birlikte çeşitli değerlendirme, eleştiri, söyleşi, çeviri ve haber/duyuru/tanıtım yazılarına da yer verdik.”

İlk sayıda yer alan çalışmalar

Dergide "Annamarie Jagose’dan Queer Teori, Gayle Rubin’den Seks Üzerine Düşünmek: Cinsellik Politikalarına Dair Radikal Bir Kuram üzerine Notlar, Claire Colebrook’dan Ne Kadar Queer’leşebilirsiniz? Alev Özkazanç ’dan “Queer”’in siyasi potansiyelleri üzerine düşünceler, Sibel Yardımcı’dan Queer ya da Yöntemde Devrim, Uyurgezer Situasyonist’den ise Gezi Parkı İslamo-Kapitalist-Despotik-Makinenin Rektumu Mudur?" çalışmaları yer aldı.

Birinci sayının editörü Ayşe Uslu ise Yaşar Çabuklu ile Queer üzerine bir söyleşi yaptı. Sergi alanımızın konukları ise Tammam Azzam "Laundry Series" ve Gözde İlkin’in "Cover" çalışmaları oldu. Ezgi Koçak da "Jack Halberstam: “Çuvallama,” “GAGA” ve “Baştan Çıkarmak” Üzerine Yeni Dayanışma Alanları" yazısıyla dergi katkı sunanlar arasında yer aldı.

Derginin satışa sunulduğu kitabevlerinin listesine ulaşmak için tıklayın

KaosQ+ dergisinin web sitesi için tıklayın