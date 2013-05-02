Kaos GL’nin düzenlediği 'Homofobi Karşıtı Gün' etkinlik programı belli oldu

17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün vesilesiyle Kaos GL’nin sekiz yıldır düzenlediği Buluşma’nın (HKB) programı belli oldu



Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günü olan 17 Mayıs etkinliklerinde Kaos GL bu yıl toplumsal barışı konuşacak. Her yıl 17 Mayıs haftasında gerçekleştirilen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) bu yıl 19 Mayıs Pazar günü yapılacak 'Homofobi Karşıtı Yürüyüş' ile sona erecek.

VIII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın merkezi etkinlikleri, 17-18 Mayıs Cuma-Cumartesi günlerinde, Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) gerçekleşecek olan buluşma’nın ilk gününde 'barış süreci'ni ele alacak olan Kaos GL, Kürtler 'Kürt' olmak bakımından özgür ve eşit hissetmedikçe, hiç kimsenin gerçekten özgür olamayacağını savundu.



Buluşma’nın 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek forum ve konferansları, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Hollanda veFransa’dan film yönetmeni, sendikacı, siyasetçi ve akademisyenlerin katılımıyla yapılacak.

VIII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın ilk günü (17 Mayıs) 'Barış Forumları' ile başlayacak.



Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) TBMM Grup Başkanvekili İdris Baluken ile CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da katılması beklenen 'Barış Forumu' 13:30-15:00 saatleri arasında olacak.



Sendikacılar, akademisyenler ve kadın örgütlerinin de katılacağı Barış Forumunun Birinci Oturumu Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları’ndan Alev Özkazanç tarafından modere edilecek.



Barış Forumunun İkinci Oturumu ise Gazi Üniversitesi’nden Selçuk Candansayar’ın moderasyonu ile 15:30-17:00saatleri arasından gerçekleşecek.



Barış Forumunun İkinci Oturumuna Ege Üniversitesi’nden Nilgün Toker Kılınç, Dicle Üniversitesi’nden İnan Keser,Çukurova Üniversitesi’nden Gülşah Şeydaoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Devrim Sezer, Mersin Üniversitesi’nden Ayşe Devrim Başterzi katılacak.

VIII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın ilk günü (17 Mayıs) 'İfade Özgürlüğü Paneli' ile tamamlanacak. Kaos GL ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ortaklığıyla yapılacak panel 17:30-19:00 saatleri arasında olacak.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü Murat Çekiç moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panele Avukat Veysel Ok ile Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi (İHM)’den Kerem Altıparmak katılacak.

VIII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın merkezi etkinlikleri ikinci gününün (18 Mayıs) ilk etkinliği sabah saat 10:00’da başlayacak. 'Homofobi ve Transfobi Karşıtı Eğitimciler Buluşuyor!' başlıklı etkinlik sadece davetlilerin katılımına açık olacak.



Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde devam edecek olan VIII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın ikinci günü etkinlikleri, saat 13:00’de gerçekleştirilecek 8. Kadın Kadına Öykü Yarışması Ödül Töreni ile başlayacak.



Fransa’da kabul edilen eşcinsel evliliği kanun tasarısını hazırlayan senatör Esther Benbassa Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’ya katılacak. Fransa Yeşiller Partisi (EELV), Senato Etik Komitesi Üyesi Esther Benbassa, HKB’nin ikinci günü açılış konferansı için Ankara’da, 13:30 – 14:30 saatlerinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak.



HKB’nin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek konferans dizisi Fransa’nın ardından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) evlilik tartışmaları ile devam edecek. ABD’deki eşcinsel evlilik konusu Mary Bernstein ve Nancy Naples’ın katılımıyla 15:00–16:30 saatlerinde ele alınacak.



'ABD’deki LGBT Hareketinin Yürüttüğü Evlilik Tartışmaları' başlığı ile ilk konuşmacı Connecticut Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Mary Bernstein olacak.



Connecticut Üniversitesi Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları Bölümü Direktörü Nancy Naples ise 'Cinsel Vatandaşlık ve Üreme Hakları: Feminist ve Queer Yaklaşımlar Arasında Diyalog Yaratmak' başlığı ile konuşacak.

Yekhan Pınarlıgil’in sunacağı seansta Fransız yönetmen Lionel Soukaz’ın 'Ixe' filminin gösterimi olacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 17:00’de yapılacak gösterimin ardından, zamanında F.H.A.R. (Front Homosexuel D’action Révolutionnaire) hareketi içinde yer almış yönetmen Soukaz ile söyleşi gerçekleştirilecek.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 2008 yılından bu yana 'yürüyüş' ile tamamlanıyor. 'Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş' bu yıl 19 Mayıs Pazar günü yapılacak.



LGBT’lerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürleşeceği bir dünya için Homofobi ve Transfobiye karşı gökkuşağı bayrağının altında gerçekleşecek yürüyüş saat 14:00’te,Kurtuluş Parkı’ndan başlayacak; Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması ile sona erecek.