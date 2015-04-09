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Yaşam

Kaos GL işaret dili atölyeleri başlatıyor

Kaos GL Derneği, dernek çalışan, gönüllü, danışma hizmeti veren uzman ve stajyerlerine dönük işaret dili atölyesi başlatacak

09 Nisan 2015 13:04

Kaos GL Derneği’nin LGBTİ dernek çalışanlarına, derneklerin gönüllülerine, stajyerlerine ve danışma hizmeti veren uzmanlara yönelik gerçekleştirdiği işaret dili atölyeleri başlıyor.

Nisan ve Mayıs ayı boyunca gerçekleşecek atölyeler, her Perşembe günü saat 11.00 ile 13.00 arasında Ankara'da Kaos GL Derneği’nde olacak.

Bianet'in haberine göre, Ankara Üniversitesi Dil Bilimi bölümünden Yasmin Güçlütürk’ün eğiticiliğinde gerçekleştirilecek işaret dili atölyelerinin programı şöyle olacak:

9 Nisan: İşaret dili hakkında teorik bilgi. İşaret dili alfabesi. Tanışma sözcükleri öğrenme, tanışma sohbeti yapmak.

16 Nisan: Adıllar. Şehir isimleri. Öğrenilen sözcüklerle tümceler kurmak.

21 Nisan: Meyveler. Var/Yok. Öğrenilen meyvelerle dolapta olanları anlatma. Manavda alışveriş.

30 Nisan: Eşyalar. Odanın içini anlatma. Sıfatlar.

7 Mayıs: Hava durumu. Günler, bugün, yarın vs. Soru tümceleri.

14 Mayıs: Günlük aktiviteleri. Öğrenilen sözcüklerle bir günü anlatmak.

21 Mayıs: Duygular. Meslekler. Öğrenilen sözcüklerle bir olayı anlatmak.

28 Mayıs: Sıfatlar. Aile. Renkler. Öğrenilen sözcüklerle tümceler kurmak. 

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