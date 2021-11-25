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Kanye West: Tanrı bizi Kim Kardashian'la yeniden bir araya getirecek

"amuoyu önünde bir eş olarak kabul edilemeyecek şeyler yaptım"

25 Kasım 2021 09:56

Yeni adı “Ye” olan rapçi Kanye West, boşandığı eşi Kim Kardashian’la ilgili yaptığı konuşmada “Tanrı’nın bir gün onları yeniden bir araya getireceğini” söyledi.

Şükran Günü etkinliğinde konuşan Kanye West, “Hatalar yaptık. Hatalar yaptım. Kamuoyu önünde bir eş olarak kabul edilemeyecek şeyler yaptım. Bugün hikâyeyi değiştireceğim” dedi.

Ye, magazinin yaşadıkları evliliğin hikâyesini değiştiremeyeceğini söyleyerek “Ben kendi evimin rahibiyim” dedi.

Ye, çocuklarının yanında olabilmek için Kardashian’ın yanındaki evi satın aldığını söyledi ve “Evime dönmeliyim” dedi.

Kanye West ve Kim Kardashian, geçen şubat ayında boşanmıştı. Kardashian’ın Pete Davidson ile birlikte olduğu biliniyor.

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