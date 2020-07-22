Kanye West, Kim Kardashian'la bir yıldır boşanmaya çalıştığını yazdı; dakikalar içinde tweeti sildi

ABD Başkan adayı olduğunu açıklayan rapçi Kanye West, Twitter’da yaptığı açıklamalarda bir yıldır Kim Kardashian’la boşanmaya çalıştığını söyledi. West, kısa süre içinde mesajını sildi.

The Sun’ın aktardığı habere Kanye West, Twitter’da reality yıldız eşi Kim Kardashian’dan bir yıldır boşanmaya çalıştığını söyleyen bir tweet paylaşıp kısa süre içinde sildi.

West silinen tweette “Kim’le rapçi Meek hapishane reformu için Waldorf’ta buluştuğundan beri boşanmaya çalışıyorum” yazdı.

Kardashian’ın temsilcileri Reuters’ın açıklama için yazdığı maile dönüş yapmadı.

West, bu haftanın başında gerçekleştirdiği ilk mitinginin ardından bir tweet atarak eşi Kim’in bir doktorla birlikte gelerek kendisini ‘içeri tıkmaya’ çalıştığını yazmıştı.

Çifte yakın bir kaynak, “Kim, Kanye’nin başkan adaylığını bırakmasını istiyor, bırakmazsa onu bırakacağını söyledi” dedi.