Rapçi Kanye West, Donda albümünün dinleme partisinde kendini ateşe verdi.

Donda’nın tanıtım gecesinde, Kanye West bir noktada doğduğu evin bir replikasında otururken görüldü. Bu sırada West’in üzerinde alevler çoğalmaya başladı.

Rapçi daha sonra sakin bir şekilde evden çıkarak üzerinde alevlerle yürümeye başladı.

Üzerinde koruyucu kıyafetler olan West sahnede yürürken birkaç görevli gelerek alevleri söndürdü.

Donda dinleme partisinin dikkati çeken bir noktası da West’in eski eşi Kim Kardashian’ın da gösteride yer alması oldu.

Bir sahnede Kim Kardashian, bir gelinlikle beraber Kanye West’e doğru yürüdü.

West ve Kardashian’ın yeniden birlikte olduğuna dair iddialar olsa da ikili henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.