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Kanye West, bir darp olayında şüpheliler arasında yer aldı

Polisten yapılan açıklamada incelemelerin devam ettiği, olayla ilgili kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi

14 Ocak 2022 12:35

Yeni adı "Ye" olan rapçi Kanye West, Los Angeles'taki bir darp olayında şüpheliler arasında yer aldı.

BBC'de yer alan habere göre, Los Angeles Polis Departmanı gece saat 3 sularında bir darp ihbarının olduğu yere gitti. Darp olayındaki şüpheliler arasında rapçi Kanye West'in de adı verildi.

Polisten yapılan açıklamada incelemelerin devam ettiği, olayla ilgili kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

Kanye West, söz konusu darp olayı yaşanmadan saatler önce şarkıcı Madonna, boksör Floyd Mayweather, oyuncu Julia Fox ile görüntülenmişti. Grubun, Drake'in yeni albümünü dinlediği görüntüler yayınlanmıştı.

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