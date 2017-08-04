Kanye West, 10 milyon dolar tazminat istiyor

Kasım ayında geçirdiği sinir krizi nedeniyle Saint Pablo isimli dünya turnesinin 22 konserini iptal eden Kanye West, yaşadıklarından turnenin sigorta şirketini sorumlu tutarak, yaklaşık 10 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

48 saat uyumadan çalıştı

Aşırı yorgunluk ve psikolojik çöküntü yaşadığı iddia edilen ve Los Angeles’ta rehabilitasyon gören West’in, 48 saat uyumadan çalıştığı için hastalandığı belirtilmiş ve iptal edilen konserlerin zararının da sigorta şirketi tarafından karşılanacağı bildirilmişti.

Fakat geçtiğimiz sekiz ay içinde sigorta şirketi Lloyd’un adım atmaması üzerine harekete geçen rapçi, kendi şirketi Very Good Touring tarafından Lloyd’u mahkemeye vererek 9.8 milyon dolar istedi. Lloyd ise şarkıcının ruhsal çöküntüsünü madde bağımlılığına gerekçe olarak gösterdi.

West, iptal olan Saint Pablo Turnesi’nin sigorta şirketine, 10 milyon dolarlık tazminat davası açtı.