Kanuni takipteki kredilerin oranı yüzde 84 arttı

Tüketici kredilerinde ‘takipteki krediler’ olarak adlandırılan kalemin Temmuz-Eylül 2008 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 84 artarak 478 milyon YTL’ye yükseldiği bildirildi.



Türkiye Bankalar Birliğinin, birlik üyesi 46 bankadan tüketici kredisi kullandıran 36 adet bankanın bilgilerinden oluşturduğu verilere göre, Temmuz-Eylül 2008 döneminde 1 milyon 735 bin 321 kişiye, 15 milyar 721 milyon YTL tutarında tüketici kredisi kullandırıldı.



Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 15 arttı. Aynı dönemde kullandırılan kredi miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 1 oranında arttı.



Temmuz-Eylül 2008 dönemi sonu itibariyle toplam tüketici kredileri bakiyesi 80 milyar 668 milyon YTL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 9 milyon 51 bin 263 oldu.



Toplam kişi sayısı Temmuz-Eylül 2007'ye göre yüzde 35 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 8 arttı. Tüketici kredisi bakiyesi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40, Nisan-Haziran 2008'e göre ise yüzde 7 oranında artmıştır.



Temmuz-Eylül 2008 döneminde tüketici kredilerinin mal ve hizmet gruplarına göre dağılımında ihtiyaç kredileri yüzde 62 ile en büyük paya sahip. Bunu sırasıyla, yüzde 24 ve yüzde 10 pay oranları ile konut ve taşıt kredileri izledi. Aynı dönemde ihtiyaç kredileri 1 milyon 514 bin 478 kişi tarafından ve 9 milyar 687 milyon YTL, konut kredileri 58 bin 661 kişi tarafından 3 milyar 704 milyon YTL ve taşıt kredileri 47 bin 829 kişi tarafından 1 milyar 497 milyon YTL tutarında kullanıldı.



Bir önceki yılın Temmuz-Eylül dönemine göre taşıt kredileri yüzde 13, ihtiyaç kredileri yüzde 32 artarken, konut kredileri yüzde 13 azaldı.



Bir önceki yılın Temmuz-Eylül dönemine göre toplam bakiyeler açısından, taşıt kredileri yüzde 3, konut kredileri yüzde 34 ve ihtiyaç kredileri yüzde 52 arttı.



Temmuz-Eylül 2008 döneminde kullandırılan verilerine göre kişi başı ortalama tüketici kredileri miktarı 9,1 bin YTL. Bu büyüklük konut kredilerinde 63,1 bin YTL ve taşıt kredilerinde 31,3 bin YTL olarak gerçekleşti.



Aynı dönem sonundaki bakiye verilerine göre kişi başı ortalama tüketici kredileri 8,9 bin YTL. Bu miktar konut kredilerinde 49,7 bin YTL ve taşıt kredilerinde 13,8 bin YTL oldu.



Kredilerin dağılımına göre en fazla tercih edilen 25-36 ay vade dilimi oldu. Bunu 73 ay ve üzeri ve 19-24 ay vade dilimleri izledi.



Takipteki krediler



Temmuz-Eylül 2008 dönemi itibariyle 1 milyar 462,8 milyon YTL olan idari ve kanuni takipteki krediler, toplam tüketici kredileri bakiyesinin yüzde 1,81'ini oluşturdu.



Temmuz-Eylül 2008 döneminde kanuni takipteki krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84 oranda artarak 478 milyon YTL oldu. Dönem içinde kanuni takibe geçilen kredilerin yüzde 22'sini taşıt, yüzde 21'ini konut ve yüzde 57'sini ihtiyaç kredileri oluşturdu.



Rapordaki bilgiler gerçek kişilerce kullanılan ve ticari amaçlı olmayan bireysel kredileri kapsıyor, kredili mevduat hesaplarını içermiyor.

