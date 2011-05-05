-KANUNA AYKIRI MAKAM ARACINA HAPİS YALOVA (A.A) - 05.05.2011 - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesi belediye başkanı ile belediyenin 5 memuru, kanuna aykırı olarak makam aracı alımı yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada, 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Taşköprü Belde Belediye Başkanı Şaban Ertan ile belediyenin Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Nurten Öztürk, Mali İşler Müdürü Cem Ertan, Yazı İşleri Müdürü Asiye Demir, Fen İşleri Müdür Vekili Serhat Tarık Erdem ve memur Hasan Akoğlu hakkında ''görevi kötüye kullanma'' suçlamasıyla açılan kamu davasının ikinci duruşması Yalova 2. Sulh Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, kanuna aykırı şekilde belediyeye araç alımı yaptıkları iddia edilen sanıklar katılmazken, avukatları Mustafa Koç ve Ali Demir hazır bulundu. Davaya müdahil olma talebi mahkeme tarafından kabul edilen İl Genel Meclisi Üyesi Bahar Doğan duruşmada verdiği ifadesinde, ithal, 2005 model, kullanılmaya elverişli bir aracı olmasına rağmen belediyeye 2010 model, ithal, lüks ve gösterişli ikinci bir binek araç satın alındığını söyledi. Alınan aracın Taşıt Kanunu'nun 5 ve 7. maddelerine uymadığını öne süren Doğan, şöyle konuştu: ''Alınan araca 67 bin 800 TL artı KDV ödendi. Yasaya göre araç bedelinin 32 bin 500 TL'yi geçmemesi gerekiyor. Belediye Başkanı Sayın Şaban Ertan, iyi niyet görüntüsü yaratmak amacıyla, soruşturma talebinden sonra aradaki farkı belediyeye vererek, Taşıt Kanununun 9 ve 16. maddelerini ve 2010 bütçe kanununu ihlal ettiğini kendisi de kabul etmiştir. Yine kanunun 9 ve 16. maddelerine göre 2005 model kullanmaya elverişli bir araç varken ikinci bir araç alındığı için ikinci aracın bedelinin tamamının ödenmesi gerekir. Oysaki sadece aradaki fark belediyeye ödenmiştir. Ayrıca kanunun 10. maddesine göre belediye hibe dahil, her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinemez.'' Sanık avukatları ise savunmalarını yazılı olarak mahkeme heyetine sundular. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıkların 5'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.