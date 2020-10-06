Kanun teklifi Meclis'te: Enerji şirketlerine yeni ayrıcalıklar geliyor

AKP’nin hazırladığı ve enerji sektöründe düzenlemeler içeren torba kanun teklifine göre, maden, doğalgaz ve elektrik şirketleri çok sayıda ‘istisna’ya sahip olacak. Şirketler, ödemesi gereken KDV’ler, harçlar, kira bedelleri ve yapım ücretlerinden muaf tutulacak.

46 maddeden oluşan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AKP’li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu.Buna göre maden aramada süre uzatım talebi değerlendirmesi tamamlanmayan ve onay alamayan ruhsat sahalarına maden işletme izni “Bakan onayı” ile verilebilecek. Standartları karşılayıp karşılamadığına ilişkin bir zorunluluk bulunmazken uzatılan süre en çok 12 ay olacak.



Teklifteki bir diğer düzenleme ile işletme izin alanı dışında, başka yerlerde faaliyet gösteren şirketlerin yüksek cezalar alması engellenecek. İktidarın teklifinde, “Ruhsat alanı içindeki taşmalara ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre cezai işlem tesis edilmemesi amaçlanmaktadır” denildi.



BirGün'de yer alan habere göre doğalgaz dağıtım bölgelerine ilave edilen yeni genişleme bölgelerinde, belediye tarafından yatırım talebi gelirse o belediyenin çeşitli ayrıcalıklar sunması gerekecek. Yatırım sonucu yapılması gereken altyapı kazı alanı ve üst kaplamalar belediye tarafından bedelsiz yapılacak. Şirketin herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacak. Doğalgaz dağıtım şirketi sadece iletim görevini üstlenecek. Ayrıca devlet, şirketten geçiş bedeli, kira bedeli, alt yapı kazı izni harcı, kontrollük hizmet bedeli gibi ödemeler talep edemeyecek.