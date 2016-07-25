Kanun Hükmünde Kararname uygulaması AİHM'e gidiyor

667 sayılı Olağanüstü Hâl (OHAL) Kanun Hükmünde Kararname’si (KHK) gerekçe gösterilerek Tunceli'de gözaltına alınan ve müvekkilleriyle görüşmesi kısıtlanan eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, iptal için dava açacağını belirterek; "Bu uygulama 'adil yargılanma hakkı'na ve 'savunma hakkı'na aykırıdır" dedi.

Birgün'de yer alan habere göre polis, Suruç'ta yaşamını yitiren Cebrail Günebakan'ın Karakoçan'da yapılacak mezar anmasına katılmak için Tunceli'ye gelenlerin bulunduğu evlere baskın düzenledi. Silah zoruyla yere yatırılan evdekiler yoğun biçimde darp edilirken, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyeleri Mustafa Naci Toper, Özgür Kiraz, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyeleri Şerife Erbay, İlke Başak Baydar, Yunus Varlı, Ulaş Alankuş, Başak Sıla Kaymak, Ceren Çoban, Ümit Tekin ve Muhammed Kaya gözaltına alındı.

Toper, Kiraz ve Varlı'nın evden çıkarılırken ağır şekilde darp edildikleri ve ayakta durmakta zorlandıkları görüldü. Baskında ETHA muhabiri Ezgi Özer de gözaltına alınırken, Özer'in fotoğraf makinesine de el konuldu. HDP Parti Meclisi üyesi Ekber Kaya ve Hakan Kavut da evleri basılarak gözaltına alındı.

Polis, Aygün'ün görüşmesini kaydetmek istedi

Tunceli'de gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınanlardan Ekber Kaya ve Yunus Varlı'yla tutuldukları Terörle Mücadele Merkezi’nde (TEM) darbe sonrası ilan edilen OHAL’in ilk kararnamesinin 6. maddesinin uygulanmak istendiği belirtildi. Kaya ve Varlı ile görüşmek isteyen eski CHP milletvekili avukat Hüseyin Aygün’ün görüşmesini polisin, savcı talimatıyla sesli ve görüntülü cihazla kaydetmek istediği ifade edildi. Bu durumun 'savunma hakkı'na aykırı olduğunu kaydeden Aygün, durumu reddettiğini söyleyerek karakoldan geri döndü.

"KHK'nın 6. maddesi, adil yargılanma hakkına aykırı"

Aygün, 667 sayılı KHK'nın 6. maddesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5. maddesindeki 'özgürlük hakkı'na ve 6. maddesindeki 'adil yargılanma hakkı'na aykırı olduğunu söyledi. Hüseyin Aygün, iptal için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) dava açacağını belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan 667 sayılı ilk OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesinin 6. maddesinde şu uygulamalar yer alıyor:

a) Gözaltı süresi 30 gün,

b) Yakalanan asker kişilere polis sorgusu,

c) Mesleği ne olursa olsun (asker, hakim, savcı, avukat, akademisyen) bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri polis tarafından alınacak,

ç) Asker kişiler hapishanede tecritte tutulacak,

d) Tutuklu ile avukat görüşmesinde, görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilecek, görüşmeleri izlemek amacıyla görevli hazır bulunacak, tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belgeler ve konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulacak, görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılacak, Cumhuriyet savcısının istemiyle tutuklunun avukatlarıyla görüşmesi sulh ceza hâkimliğince yasaklanabilecek,

e) Tutuklu olanlar, belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilecek,

f) Tutuklu olanların bulunduğu ceza infaz kurumlarında görev yapan kamu görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine sadece sicil numarası yazılacak,

g) Savcı soruşturması olan bir avukatın hapishanedekilerle görüş yapma yetkisini yasaklayabilecek,

ğ) İfade alma ve sorgu sırasında veya duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir.

h) İddianame özetlenerek anlatılacak,

ı) Tutukluluğun incelenmesi sanık ve avukatı olmadan yapılacak,

i) Tutuklananın ifadesi duruşmaya hiç getirilmeden sesli alınabilecek.