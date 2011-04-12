Kansız: Her yiğidin bir yoğurt yeme tarzı var

T24 - Yeni Ergenekon Savcısı Cihan Kansız, ilk iş olarak Ergenekon soruşturması kapsamında “yargıyı etkilemeye teşebbüs” iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay dosyasının iddianamesini yazacağını belirtti. Kansız, Zekeriya Öz’ün dosyayı bitirmek üzereyken devrettiğinin hatırlatılması üzerine de, “Her yiğidin bir yoğurt yeme tarzı var” dedi



Zekeriya Öz’ün yerine Ergenekon soruşturmasına atanan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız, Polis Balosu'nda Öz ile de bir araya geldi.







Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 166. yıldönümü nedeniyle İstanbul Tozkoparan’daki Polisevi’nde önceki akşam düzenlenen “Polis Balosu”nda gözler, HSYK’nın son atamasıyla dikkatleri üzerine çeken savcılardaydı. Daha önceki yılların aksine TSK temsilcilerinin katılımı alt düzeydeydi. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu baloya gelip çok kısa bir süre kaldıktan sonra ayrıldı. Birçok gazeteci Orgeneral Kıvrıkoğlu’nu görmedi ve baloya katılmadığı yönünde haberler yayıldı.



Baloda Bölge İstinaf Mahkemeleri Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, Başsavcı vekilleri Zekeriya Öz ve Fikret Seçen, yeni Ergenekon savcısı Cihan Kansız, özel yetkili savcılar Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk dikkat çeken isimlerdi. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın, eşiyle birlikte evsahipliği yaptığı geceye, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski bakan Mehmet Ağar, eski İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, sanatçılar Yıldız Tilbe, Mustafa Topaloğlu, Latif Doğan ve İlker İnanoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.





Ergenekon ekibinin sohbeti



Eşiyle birlikte baloya gelen Zekeriya Öz’ün spor yaparken zedelenen ayağının iyileşmediği ve bu nedenle sekerek yürümesi dikkat çekti. Öz, Ergenekon soruşturmasını yürütürken yakın mesai içinde olduğu “İstihbarattan” sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden alınarak ‘Bomba imha’dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan Ali Fuat Yılmazer’le karşılaştı. Ergenekon soruşturmasından ayrılan Öz ve Yılmazer bir süre sohbet etti. Sohbete yine Ergenekon soruşturmasını yürüten “Terörle Mücadeleden” sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Tufan Ergüder de katıldı.





Yargıyı etkileme soruşturması



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün yerine Ergenekon soruşturmasına atanan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız, Milliyet’e, “Dosyaları teslim aldım. İlk olarak Seyfi Oktay soruşturması olarak bilinen davanın iddianamesini yazacağım” dedi. Dosyayı, Zekeriya Öz’ün bitirmek üzere olduğunu hatırlatmamız üzerine Kansız, “Her yiğidin bir yoğurt yeme tarzı var. Ona göre hazırlıyorum” diye konuştu. Dosyada CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da adı geçiyordu. Gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kansız sorular üzerine, polisleri tebrik için geldiklerini söyledi.





Oktay gözaltına alınmış kalp rahatsızlığı geçirmişti



Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Haziran 2010’da yapılan operasyonda Seyfi Oktay, İP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz gözaltına alınmıştı. Evi aranan Oktay, rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, kalp rahatsızlığı nedeniyle stent takılmıştı. Oktay, taburcu olduktan sonra soruşturma kapsamında talimatla Ankara’da savcıya ifade vermişti. Oktay ile Baykal’ın Anayasa değişiklik paketinin Anayasa Mahkemesi’nde iptal edilmesine ilişkin konuşmalarının dinlemeye takıldığı öne sürülmüştü.