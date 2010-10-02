-KANSEROJENLİ 152 BİN İTHAL GİYSİYE İMHA ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ithal giyside ''Riske Dayalı Denetim Sistemi'' ile 9 ayda, sağlığa zararlı kanserojen boya içerdiği saptanan 152 bin ithal giysinin imha edildiğini bildirdi. Çağlayan, ithal giyside etiket denetiminin uygulamaya konulduğunu belirtti. Bakan Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, ithal ürünlerde sağlık riskini ortadan kaldırmak amacıyla yıl başında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ithal tekstil ve hazır giyim eşyalarında Riske Dayalı Denetim Sisteminin (RDDS) devreye sokulduğunu hatırlattı. Bu çerçevede her gün 3 bin adet ithalat işleminin risk değerlendirmesine alındığını kaydeden Çağlayan, kamu ve özel sektör işbirliği ile yürütülen bu sistemde, klasik denetim anlayışının dışında, özel ihtisas kurumlarınca tamamen uluslararası standartlara göre bir denetim gerçekleştirildiğini vurguladı. Çağlayan, söz konusu denetim çalışmasında 22 Eylül 2010 itibariyle kanserojen boyalar içerdiği belirlenen 151 bin 484 adet, 2 bin 938 çift ve 218 set hazır giyim eşyasının, 28 bin 763 metrelik 312 kilogram tekstil ürününün, 8 bin 170 çift ve 391 adet deriden mamul eşyanın, 3 bin 350 çift ayakkabının ve bin 999 kilogram boyanın toplatılarak, imhası yoluna gidildiğini ifade etti. -ETİKET DENETİMİ BAŞLIYOR- Bu çalışmanın ardından şimdi de İthalat Tebliğinde yapılan değişiklikle, ithal tekstil ve hazır giyim eşyalarında etiket denetimine başlanacağını bildiren Çağlayan, yeni uygulama ile de ithal giysilerin, üzerindeki etikette belirtilen içeriğe sahip olup olmadıklarının kontrol edileceğini belirtti. Çağlayan, ''Etiket denetimlerinin RDDS kapsamına alınmasıyla, ithal hazır giyim eşyasında sıkça rastlanan etiketlendirme zorunlulukları ile etiketlerdeki bilginin eşya ile olan uyumluluğu denetlenecek. Bu yolla, örneğin giysinin etiketinde yazan (yüzde 70 yün, yüzde 30 polyester) olup olmadığı incelenecek. Tüketicinin yanıltılması ve haksız kazanç elde edilmesine yol açan bu durumun etkin bir şekilde denetlenmesiyle, sektördeki haksız rekabet azalacak, dolayısıyla daha sağlıklı rekabet şartlarında yeni bir düzen oluşacak'' açıklamasında bulundu.