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Ekonomi

Kanserojen madde içeren gıda isimlerini açıklamak suç!

Tarım Bakanlığı, kurşun içeren mama markalarını 13 Aralık'ta açıklayacaklarını bildirdi.

26 Temmuz 2010 03:00

T24- Kurşun içeren mama markalarını açıklamayan Tasrım bakanlığı, AB uyumlu yeni yasanın yürürlüğe gireceği 13 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşımda ilerleme olabileceğini ifade etti.


Geçen hafta 3 mama markasında kurşun bulunduğunu duyuran ancak marka açıklamayan Tarım Bakanlığı dün de 13 Haziran'da çıkan ve 6 ay sonra yürürlüğe girecek yasayı işaret ett.

Bakanlık AB'ye uyumlu olarak "6 ay sonra" bazı ilgilerin kamuoyu ile paylaşılabileceğini vurguladı. Avrupa'da EFSA adlı kurulla bilgi kirliliği önlenip, markaya, "kendin açıkla" baskısı yapılabiliyor.

Bebek mamaları bölümünde "0" yerine "3" yazanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayan Bakan Eker, " İsim açıklamak anasayl suç. Keşke yetkimiz olsa da açıklasak" dedi.

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