Kanserojen madde içeren 77 ürün toplatıldı

T24-

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, piyasa denetim ve gözetim faaliyetleri sonucunda 77 ürünün toplatılmasıyla ilgili bilgi verirken, ürünlerin büyük ölçüde tekstil ürünleri olduğunu ifade ederek, kanserojen özellikli bu ürünlerin menşenin Çin ve Tayvan olduğunu belirtti.Bakan Ergün, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün Genel Kurul toplantısına girişi sırasında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.Piyasa denetim ve gözetim çalışmalarının bakanlığın en önemli çalışma alanlarından birini oluşturduğunu ifade eden Ergün, bu kapsamda hem standart dışı hem de tüketici haklarını ihlal eden ürünlerin denetiminin yapıldığını söyledi.Ergün, bu denetimler kapsamında özellikle ithal ürünlerde azo-boyar maddenin kullandığı bir takım ürünlerin bulunduğunu, tekstil ürünlerinin de bunların önemli bir bölümünü oluşturduğunu anlattı.Bakan Ergün, denetimlerde maddi cezaların da söz konusu olduğunu, en önemli yaptırımlardan birinin de malların toplatılması ve piyasaya sunulmasının önüne geçilmesi olduğunu ifade etti.Ergün, bundan sonra piyasa denetim ve gözetimiyle ilgili sonuçların bakanlığın internet sitesinde her ay periyodik olarak yayımlanacağını da kaydetti.Toplantılan ürünlerin menşenine yönelik soru üzerine de Ergün, bunların Çin ve Tayvan ürünleri olduğunu belirtti.Ürünlerin Avrupa pazarları üzerinden veya daha farklı kanallarla Türkiye'ye girebildiğini ve üzerlerine bir şekilde CE Belgesi'nin konulduğunu anlatan Ergün, söz konusu ürünlerin ancak denetimlerle tespit edilebildiğini ve bu yüzden denetimleri artırarak özel ekipler kurduklarını ifade etti.Bakan Ergün, toplatılan ürünlerin türüne ilişkin soruya karşılık da ''Tekstil ürünleri var. Kasketten deri cekete varana kadar birçok ürün var'' dedi.Ergün, başka bir soru üzerine de söz konusu ürünlerin kanserojen özellikli olduğunu söyledi.Konuya ilişkin bilgi veren Bakan Ergün, ''Bir takım çocuk oyuncaklarında da var mesela. Çocuk oyuncaklarında bakıyorsunuz, çocuklar ne yaparsanız yapın bu oyuncakları ağzına sokarlar. Oyuncağı ısırmak, oynarken bunları yapmak, çocukların doğal olarak yaptıkları işler. Ama bu ürünlerde bu tür maddeler olduğunda bu çocuklar için de son derece zararlı olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bu konuda denetimleri yoğunlaştırmış bulunuyoruz'' diye konuştu.