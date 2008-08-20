Kanserojen derede ölüme yüzüyorlar

RİZE'nin Çayeli İlçesi'nde yapılan analizlerde kanserojen maddeye rastlanan Madenli Deresi’nde gelişmeden habersiz yöre sakinleri yüzüyor, çamaşır yıkıyor.



Yeditepe Üniversitesi ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Rize’deki dere, deniz ve içme sularında kanserojen madde analizleri yapıldı. TUBİTAK’ın desteğiyle yapılan çalışmada, il genelinde sular temiz çıktı, ancak Çayeli İlçesi Madenli Deresi’nde kanserojen maddeye rastlandı. Çalışmayı yürüten Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram Yılmaz, bunun da sanayi kuruluşlarının kimyasal atıklarından veya tarım ilaçlarından kaynaklanabileceğini belirterek, yeniden tahlil yapılacağını söyledi.



Ancak, bu gelişmelere karşın, kanserojen maddeye rastlanan Madenli Deresi’nde çevre sakinleri, yüzüyor, çamaşır yıkıyor. Çocuklar bulanık akan suda yüzerken, büyükler de ayaklarını suya sokarak serinlemeye çalışıyor. Yöre sakinlerinden Hüseyin Caner, derede yüzen torunlarını daha sonra temiz suda yıkadığını anlatıyor ve “Bu dere yıllar önce çok temiz akardı. Ancak 10 yıldır su bulanık. Derede eskiden büyük balıklar olurdu ama şimdi balık da kalmadı” dedi. Derede kanserojen maddeye rastlandığı yönünde bilgisi olmadığını belirten Caner, “Bu dere vadisinde maden var. Belki ondan kaynaklanan bir şey olabilir. Ama çıktıktan sonra çocukları temiz suda yıkadık mı bir şey kalmaz” diye konuştu.



Çocuklar, dere suyunun kirli olduğunu, ancak başka yüzecek yerleri olmadığını belirtirken, Hüseyin Caner'in akrabası Fatma Caner ise, “Dere eskiden altın gibi akardı. Taşları parlardı. Şimdi el, yüz yıkamaya çekiniyoruz. Madenden sonra bu derenin suyu bozuldu” diye yakındı.



Bilindiği gibi Madenli Deresi, Çayeli Bakır İşletmeleri’nin bulunduğu vadiden akarak Karadeniz’e dökülüyor. Ayrıca, dere yatağı kenarında büyük oranda maden işçilerinin yaşadığı yaklaşık 2 bin nüfuslu Madenli Beldesi yer alıyor.

