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Ekonomi

Kanserojen boyalı 153 bin ithal giysi yakıldı

Yılbaşından bu yana sağlığa zararlı kanserojen boya içerdiği saptanan 153 bin ithal giysi imha edildi.

03 Ekim 2010 03:00

T24- Yılbaşından bu yana sağlığa zararlı kanserojen boya içerdiği saptanan 153 bin ithal giysi imha edildi.


Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ocak ayında devreye sokulan riske dayalı denetim sistemi ile sağlığa zararlı olduğu saptanan 153 bin adet giysi, 29 bin metre kumaş, 8 bin deri eşya, 3 bin 500 çift ayakkabı ve 2 bin kilo boyanın yakalandığını ve imha edildiğini açıkladı.


Sözkonusu denetim sistemine göre her gün yaklaşık 40 ithal ürünün fiziki denetimi yapılıyor.


Çağlayan'ın verdiği bilgiye göre bundan sonra ithal tekstil ve hazır giyim eşyaları, üzerlerindeki etiketleri ile uyumu açısından da denetlenecek.

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