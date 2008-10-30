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Sağlık

‘Kanserlilerin sigarayı bırakma tedavilerini devlet ödesin’

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, sigara içen kanserli hastaların sigarayı bırakma tedavilerinin geri ödeme kapsamına alınması iç

30 Ekim 2008 02:00

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, sigara içen kanserli hastaların ikincil ve üçüncül kanserlere yakalanma riski bulunduğunu, bu nedenle bu hastaların sigarayı bırakma tedavilerinin geri ödeme kapsamına alınması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye Bakanlığı'na öneride bulunduklarını bildirdi.

Sigarayı bırakan da bıraktıran da kazanıyor

Sigara günde 227 can alıyor

Tuncer yaptığı açıklamada, 19 Mayıs’ta yürürlüğe giren, kapalı alanlardaki sigara yasağının kapsamını genişleten düzenlemenin ülke açısından bir dönüm noktası olduğunu, bu düzenlemeye paralel olarak, sigarayı bırakmak isteyenlerin teşvikinin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Sigarayı bırakma tedavilerinin geri ödeme kapsamına alınmasının, tütün kullananların bu kötü alışkanlıklarından vazgeçmelerine büyük katkısı olacağına işaret eden Tuncer, ancak olası suiistimallerin önlenmesi açısından geri ödeme kapsamına alınacak bu tedavi yöntemiyle ilgili 2 ya da 3 kez olmak üzere sınırlama getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sigara içen kanserli hastalar

Kanser olmasına karşın hala sigara kullanan hastalar bulunduğunu ifade eden Tuncer, bu kişilerin sigarayı bırakma tedavilerinin geri ödeme kapsamına alınmasının ise daha büyük önem taşıdığını bildirdi.

Tuncer, şunları söyledi:

"Sigara içen kanserli hastalarda ikincil ve üçüncül kansere yakalanma sık görülüyor. Bir akciğer kanserli hasta sigarayı bırakmadığı zaman mide veya gırtlak kanseri de gelişebiliyor. Bu nedenle kanserli hastaların sigarayı bırakma tedavilerinin geri ödeme kapsamına alınması için SGK ve Maliye Bakanlığına öneri götürdük. Söz konusu kurumlara gönderdiğimiz yazılarda, kanserli hastaların sigarayı bırakma tedavilerinin devlet tarafından karşılanmasını teklif ettik."

(AA)

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