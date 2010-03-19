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Sağlık

Kanserli hücreler yaşlandırılarak öldürüldü

Kanserli hücreleri ilaçlarla öldürmek yerine, hücrelerin yaşlanarak kendiliğinden ölmelerini sağlayan bir yol bulundu.

19 Mart 2010 02:00

T24 - Kanserli hücreleri ilaçlarla öldürmek yerine, hücrelerin yaşlanarak kendiliğinden ölmelerini sağlayan bir yol bulundu.

Kanser hücreleri, normal yaşlanma süreci yerine, büyüyüp sonsuza kadar bölündükleri için yayılıyorlar.

Ancak fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, Skp2 adlı bir genin bloke edilmesi, kanser hücrelerinin yaşlanmasını başlatarak, hücrelerin bölünmesinin durmasını ve tümörün büyümesinin engellenmesini sağladı.

Boston'daki Harvard Tıp Fakültesi'nden Pier Paolo Pandolfi ve arkadaşları, Nature dergisinde yayımlanan makalelerinde, bulgunun kanserle mücadelede yeni bir stratejinin geliştirilmesine yol açabileceğini kaydettiler.

Bilim adamları, çalışma için bir tür prostat kanseri geliştiren, genetik olarak değiştirilmiş fareler kullandı ve farelerin bazılarında Skp2 genini devre dışı bıraktılar. Fareler 6 aylık olduklarında Skp2 geni devre dışı bırakılan farelerde gelişen tümörlerin, diğer farelerdeki tümörlerden çok daha küçük olduğu görüldü.


Sağlıklı hücrelere etki etmiyor

Skp2 geni devre dışı bırakılan farelerin lenf bezleri ve prostatlarından alınan dokular incelendiğinde, birçok hücrenin yaşlanmaya başladığı ve hücre bölünmesinin çok daha yavaş olduğu belirlendi.

Ekip, kanserli insan prostatı hücrelerinde Skp2 genini devre dışı bırakan ilaçlar kullandıklarında da farelerdekine benzer sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

Araştırma ekibi, geni devre dışı bırakmakla elde edilen etkinin kanserli hücrelerle ilgili olduğunu, diğer sağlıklı hücrelere etki etmediğini, bu nedenle kanser tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.





















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