Kanserle savaşan Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy tedavi sürecini anlattı

Bir süredir lenfoma kanseriyle mücadele eden ve son olarak "Arka Sokaklar" dizisinde "Volkan" karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, toplamda 6 kür alacağı kemoterapinin ikinci kürünün sonlandığını belirterek, "Ağustos ayının sonlarına doğru bitmiş olacak. Setlere de geri döneceğim" dedi.

"Arka Sokaklar"ın genç oyuncularından Boğaç Aksoy, geçen ay Instagram hesabından lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan 32 yaşındaki oyuncu takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Sözcü TV'ye konuşan Boğaç Aksoy, "Hastalık sonrası hayata bakış açın değişti mi, adapte oldun mu?" sorusuna, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım. Artık çözemeyeceğim sorunlar üzerine çok durmuyorum, hayatı akışına bırakıyorum" yanıtını verdi.

Boğaç Aksoy'la yapılan röportajın satır başları şu şekilde...

Oyunculuk serüvenin devam edecek mi?

"Şaka mısın, tabii ki devam edeceğim çok özledim. Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah."

Tedavi ne kadar sürecek?

"Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kür alacağım toplamda, ağustosun sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah’ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim."

Kendini nasıl hissediyorsun?

"Dostlarım sizlerin sevgisi sayesinde, duaları sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum. Bu dönemde böyle sizlerle etkileşim halinde olmak da beni ekstradan mutlu ediyor."

Ümitsizliğe kapıldın mı?

"Dostum hiç ümitsizliğe kapılmadım, hastalığı araştırmadım bile. Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum."