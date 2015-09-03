Kanserle mücadelede yeni umut eşek arısı mı?

Sao Paulo Üniversitesi'ndeki uzmanlar toksinin kanserli hücrelere yapışarak bu hücreler için hayati önemdeki molekülleri sızdırdığını ve bu yolla onları öldürdüğünü tespit etti.

Ancak uzmanlar çalışmaların henüz ilk aşamalarında olduğuna ve bu yöntemin insanlar üzerinde güvenli bir şekilde uygulanıp uygulamayacağını görmek için daha çok araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Latince adı Polybia Paulista olan saldırgan eşek arısı türü Brezilya'nın güneydoğusunda görülüyor.

İğnesindeki zehirde MP1 adı verilen önemli bir zehirli madde bulunuyor.

Fareler üzerinde yapılan çalışma, bu toksinin kanserli hücreleri hedefleyip öldürebileceğini gösterdi.

Prof. Joao Ruggeirio Netto ve çalışma arkadaşları süreci mikroskopla izledi.

Yağ molekülleriyle etkileşim

MP1 toksininin kanserli hücrelerin yüzeyinde anormal bir şekilde yayılan yağ molekülleriyle etkileşime girerek, hücreler için hayati önemdeki moleküllerin dışarı sızmasını sağladığı saptandı.

Sağlıklı hücrelerde ise söz konusu moleküller hücrenin içinde saklı. Bu da sağlıklı dokunun MP1'in saldırısından korunmasını sağlıyor.

Araştırmaya katılan Leeds Üniversitesi uzmanlarından Dr. Paul Beales hücre zarındaki yağlara saldıran kanser tedavilerinin tamamen yeni bir ilaç türünü beraberinde getirebileceğini söyledi.

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı'nan Dr. Aine McCarthy de "Araştırmanın bu ilk aşaması Brezilya eşek arısının zehrinin kanser hücrelerini laboratuvarda nasıl öldürdüğü konusundaki bilgimizi arttırıyor. Bulgular heyecan verici olsa da, bu araştırma temelinde üretilen ilaçların kanser hastalarına yararlı olup olmayacağını görmek için daha çok klinik araştırma ve deney yapılması gerekiyor" diye konuştu.