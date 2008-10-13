Kanserle mücadelede köpekbalığı umudu

Meme kanserinin panzehiri emzirme



Meme kanserine karşı dağda kadın zinciri

Meme kanserinde ağrısız teşhis dönemi

Bu çalışmanın meme kanserinde yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayabileceği düşünülüyor.BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Melbourne’deki La Trobe Üniversitesi uzmanları, kötü şöhretlerine rağmen köpekbalıklarının kanserde hayat kurtarıcı olabileceğine inanıyor. Araştırmacılara göre, köpekbalıklarının kanda hastalıklarla mücadele eden farklı antikorları var ve bunlar belli kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir.Örneğin laboratuvar deneyleri, bu antikorların meme kanserinin yayılmasını engellediğini gösterdi. Köpekbalıklarının çok güçlü bir bağışıklık sistemi var ve nadiren enfeksiyon kapıyorlar. Zaten bilim adamlarının ilgisini de bu çekti.Araştırmalar daha ilk aşamasında; fakat Victoria eyaletindeki araştırmacılar, çalışmalarının geleceği konusunda çok umutlular.Klinik deneylere başlamak için bir sistem kurmaya çalışıyorlar.Victoria eyalet hükümetinin mali desteğine sahip durumdalar.Bilim insanları köpekbalıkları hücrelerinde sadece kanser değil, sıtma gibi hastalıkların da çaresini arıyor.La Trobe Üniversitesi uzmanları, köpekbalığı daha önce köpekbalığı antikorlarının sıtma proteinlerine tutunarak alyuvarlara sıçramasını önlediklerini tespit etmişti. Köpekbalığı hücrelerinin iltihaplı romatizma için de çözüm olabileceği söyleniyor.