Kanserle mücadele eden oyuncu Boğaç Aksoy setlere geri dönüyor

Arka Sokaklar’da canlandırdığı Volkan Komiser rolüyle tanınan ve uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden oyuncu Boğaç Aksoy, setlere yeniden geri dönecek. Yönetmen Volkan Karataş, çekimlerine 2022'nin kış aylarında başlayacağı yeni filminde başrolde yer alacak ismin Boğaç Aksoy olduğunu açıkladı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, yönetmen Karataş, Boğaç Aksoy ile çekimlerin gerçekleşeceği madende birlikte keşfe çıktı. Aktarılan bilgilere göre filmde bilim insanını canlandıracak olan Aksoy, proje için mors alfabesini öğrenmeye başladı.

Volkan Karataş, "Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığım bu film, elde ettiğim bilgiler ışığında 100 yıl sonra dünyada neler olacağını gösterecek" ifadelerini kullandı.